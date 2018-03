Aposentada desiste de procurar cão extraviado A aposentada Nair Flores desistiu de procurar seu cachorro, Pinpoo, no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O animal sumiu no dia 2, ao ser entregue à transportadora Gollog para ser embarcado em um voo para Vitória. Nair reclamou da assistência dada pelos funcionários da empresa e disse ter certeza de que o cão não está mais na área do aeroporto. A Gol afirmou ontem não ter novidades sobre o caso.