Aposentada cai de ambulância em estrada

A aposentada Maria Lúcia Albuquerque, de 62 anos, foi lançada para fora da ambulância em que estava com o marido doente, terça-feira, na Rodovia Lauri Simões de Barros, em Campina do Monte Alegre. A mulher quebrou um braço e quase foi atropelada por um caminhão. A porta da ambulância abriu quando o motorista fez uma curva e, segundo a mulher, estava presa com arame. A prefeitura nega. A Polícia Civil abriu inquérito.