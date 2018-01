Após vistoria, prefeitura mantém alvará do Royal O prefeito de São Roque, Daniel de Oliveira Costa (PMDB), decidiu manter o alvará de funcionamento do Instituto Royal, após vistoria às instalações realizada nessa quinta-feira, 24. Segundo ele, o prédio está em condições adequadas para as atividades de pesquisa e não oferece riscos. Grupos de proteção aos animais reivindicam o fechamento do instituto.