Após vistoria no Shopping Center Norte, Cetesb decide manter multa

SÃO PAULO - Técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) vistoriaram nesta terça-feira, 20, o Shopping Center Norte, na zona norte da capital, e constataram que o estabelecimento não atendeu à exigência de instalação do sistema de extração de gases. Assim, a multa diária, no valor de R$ 17.450 que começou a ser aplicada na segunda-feira, 19, será mantida. Ela é válida por um período de 30 dias.

A exigência foi feita após, na semana passada, a técnicos constatarem risco potencial de explosão na área do shopping.

Nesta terça, foram feitas medições em redes subterrâneas, lojas e poços de monitoramento de gases nos corredores internos do centro de compras. Foram encontrados índices de 100% do Limite Inferior de Inflamabilidade em vários pontos, incluindo uma pilastra no meio dos corredores internos do shopping, junto a uma tomada de energia elétrica. Assim, houve imediato desligamento da energia e a instalação de um sistema de exaustão para diminuir a concentração de gases.

Além do sistema de extração dos gases, o Shopping Center Norte também precisará apresentar investigação detalhada e avaliação de risco nas áreas do Center Norte, Lar Center e supermercado Carrefour, e, ainda, implementar os Planos de Monitoramento, de Comunicação e Gerenciamento do Risco e Contingência.