Após vetar recesso, Câmara fecha às 13h

SÃO PAULO - O expediente na Câmara Municipal também foi mais curto nesta segunda-feira, 23. Em dia sem sessão em plenário, os funcionários foram dispensados às 13h, por decisão da Presidência da Casa, comandada pelo vereador José Américo (PT). A folga no período da tarde foi anunciada pelo sistema sonoro do prédio, que fica no Viaduto Jacareí, região central.

Apesar de “agradecidos”, os funcionários foram pegos de surpresa pela decisão. Na semana passada, os vereadores rejeitaram votar novo pedido do prefeito Fernando Haddad (PT) para decretar feriado nesta segunda. Nem houve quórum para avaliar a proposta. Por causa da negativa, restou à administração dar ponto facultativo aos órgãos públicos municipais e anunciar medidas para reduzir o impacto no trânsito.

Na Câmara, nenhuma alteração relacionada ao horário de funcionamento da Casa foi anunciada semana passada. Nesta segunda, porém, o presidente resolveu seguir solicitação de Haddad e alterar os períodos de trabalho dos servidores. Aos parlamentares, foi dada a opção de abrir ou não os gabinetes. Às 15h, não havia mais recepcionistas na porta e o telefone central já não atendia às ligações. Até por celular foi difícil encontrar os vereadores.

Pela manhã, o movimento nos corredores da Câmara foi menor. Com medo do trânsito, muitas pessoas que frequentam a sede do Legislativo municipal cancelaram ou remarcaram compromissos. A agenda oficial também foi suspensa - nenhuma audiência pública ou mesmo reunião de comissões de inquérito foi realizada.

Além de facilitar a saída dos funcionários, a dispensa dada pela presidência ainda contempla, mesmo que parcialmente, os integrantes da base aliada do prefeito Haddad que defenderam, juntamente com o PT, que esta segunda fosse feriado na cidade. A medida deve repetir-se se o Brasil avançar no Mundial.