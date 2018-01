Após uma semana de alta, nível do Cantareira volta a ficar estável

SÃO PAULO - Após uma semana registrando aumento no volume armazenado de água, o Sistema Cantareira voltou a ficar estável, segundo relatório da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), divulgado nesta quarta-feira, 16. Além dele, o nível do Rio Grande também não sofreu variação, enquanto o Alto Tietê, Guarapiranga e Alto Cotia subiram e o Rio Claro desceu.

Os reservatórios que compõem o Cantareira permanecem com 16,5% da capacidade, segundo índice tradicionalmente divulgado pelo Sabesp. O número calcula duas cotas de volume morto, adicionadas no ano passado, como se correspondessem a volume útil.

Há três dias não chove sobre a região do Cantareira, considerado o principal sistema hídrico de São Paulo e responsável por atender 5,2 milhões de pessoas. Mesmo assim, o manancial já superou as expectativas de chuva para o mês de setembro: a pluviometria acumulada é de 108,9 milímetros, ante média histórica de 86,6 mm.

O índice negativo do sistema também não sofreu variação e registra - 12,8%, mesmo valor do dia anterior. Já segundo o terceiro índice, o manancial registrou alta de 0,1 ponto porcentual e está com 12,8% de água represada.

Ao longo da sequência positiva, que durou uma semana, o aumento do volume de água foi de 1,5 ponto porcentual e o Cantareira passou de 15% para 16,5%. Antes dissO, o sistema havia ficado 45 dias sem registrar alta. A última vez havia sido no dia 27 de julho, quando o nível dos reservatórios subiu de 18,8% para 18,9%.

Outros mananciais. O nível do Alto Tietê, que atravessa crise severa, aumentou pela nona vez consecutiva nesta quarta, de acordo com a Sabesp. O manancial opera com 16,2% da capacidade, contra 16,1% no dia anterior. O índice considera uma cota de volume morto, acrescentada no ano passado.

Tanto o Guarapiranga, que é o atual responsável por abastecer o maior número de habitantes (5,8 milhões), quanto o Alto Cotia subiram 0,2 ponto porcentual. O primeiro está com 78,8%, enquanto o segundo registra 61% da capacidade.

Por sua vez, o Sistema Rio Claro foi o único a sofrer perda de água represada. O manancial desceu 0,3 ponto e está com 60,5%. No dia anterior, o índice era de 60,8%. Já o Rio Grande permanece com 88,5%.