Após um mês de funcionamento, dez bicicletários fecham em estações do Metrô Um mês após começar a funcionar, dez bicicletários do Metrô de São Paulo foram fechados. Eles ficam nas Estações Liberdade, Paraíso, Sé, Vila Madalena, Tamanduateí, Brás, Carrão, Corinthians-Itaquera, Guilhermina-Esperança e Santa Cecília. Segundo o Metrô, a FGTV Produções, empresa credenciada para a operação do serviço de guarda e empréstimos de bicicletas nas estações, decidiu paralisar o atendimento. A companhia lamenta a descontinuidade do serviço e informa que, em até 30 dias, irá apresentar uma nova proposta. Os bicicletários anexos às Estações Pinheiros e Butantã, da Linha 4-Amarela, operados pela ViaQuatro, continuam em funcionamento.