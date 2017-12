Após tumulto, shopping tem pouco movimento

Após acabar em tumulto nos shoppings de Itaquera e de Guarulhos, encontros de jovens marcados pela internet, apelidados de "rolezinhos", já interferem no movimento de alguns centros comerciais.

Nesse domingo, 15, lojistas do Shopping Metrô Tatuapé, na zona leste, reclamavam de queda nas vendas. O local recebeu um evento do tipo anteontem, mas nenhum tumulto foi registrado. Mesmo assim, dizem funcionários e clientes, a reunião afetou a rotina do shopping.

"Por ser um fim de semana de dezembro, o movimento está péssimo. Aos domingos, vendemos R$ 7 mil, mas, hoje (ontem), não chegamos a R$ 2 mil e já são 18h", disse Vanessa Barbosa, de 18 anos, vendedora de uma loja de óculos e acessórios.

Embora os corredores e a praça de alimentação estivessem cheios, clientes também consideraram o movimento anormal para um período próximo do Natal. "Esperava que estivesse mais cheio, mas acho que o pessoal está com receio. Chamei umas amigas para fazer compras de Natal e elas disseram que não viriam por medo de arrastão", afirmou a analista financeira Simone Borges, de 37 anos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em centros de compras onde não ocorreram os "rolezinhos", como o Shopping Center Norte, os lojistas comemoravam o movimento. "Desde ontem, o shopping está travado de tanta gente. Acho que muitos clientes da zona leste e de Guarulhos aproveitaram que o acesso é fácil e preferiram vir para cá. Ontem (anteontem), vendemos 1,2 mil pares de sapatos. A média para um sábado de dezembro é de 1 mil", diz Maicon Lima Silva, de 31 anos, gerente de uma loja do Center Norte.

Confusão. Anteontem, 23 jovens foram detidos no Internacional Shopping Guarulhos, após a PM receber chamados de lojistas com denúncias de que o grupo estava fazendo um arrastão. Como nenhuma vítima registrou queixa e nenhum objeto roubado foi encontrado com os jovens, eles foram liberados na madrugada de ontem.

Um encontro marcado para o próximo sábado no local foi cancelado no Facebook. "Prefiro não conhecer ninguém do que ficar até as 4h20 da manhã dando depoimento na delegacia, ser tratado como ladrão por causa de vândalos que vão para roubar e tumultuar", disse, na rede social, o organizador do evento, Jefferson Luís, de 20 anos. No dia 7, um "rolezinho" levou 6 mil ao Shopping Metrô Itaquera e terminou em confusão.

Centro de compras de Santa Maria tem falso alarme de fogo

Um falso alarme de incêndio provocou correria anteontem em um shopping de Santa Maria, a 286 km de Porto Alegre. No início do ano, 242 pessoas morreram em incêndio na boate Kiss, na maior tragédia do tipo no País. Cerca de 6 mil pessoas estavam no local na hora, mas, segundo o Corpo de Bombeiros, o alarme foi acionado por um grupo de adolescentes./LUCAS AZEVEDO