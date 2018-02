Após troca de tiros, PF apreende mercadoria importada irregularmente em SP

SÃO PAULO - Policiais federais trocaram tiros com suspeitos de encomendar produtos eletrônicos sem pagar impostos na região de Bauru, no interior de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 21. Os agentes apreenderam cerca de 600 kg em mercadorias importadas do Paraguai irregularmente.

Segundo a Polícia Federal, a equipe viu um avião de pequeno porte pousando numa pista agrícola no meio de um canavial em Lençóis Paulista, a 280 km da capital, e ao chegar ao local, foi alvo de tiros de duas caminhonetes que aguardaram a chegada da aeronave. Após o tiroteio, os veículos fugiram com um número não identificado de suspeitos.

Um veículo da PF impediu a fuga do avião e o piloto foi preso em flagrante. Sem a colaboração do suspeito, os policiais investigam para descobrir os donos dos eletrônicos apreendidos e outros envolvidos no esquema. A pena por descaminho vai de um a quatro anos de prisão, podendo ser dobrada por ter sido realizada por via aérea.