Após três dias, mãe perde segundo filho

PORTO ALEGRE - Gustavo Marques Gonçalves, de 25 anos, morreu no começo da noite dessa terça-feira, 29, em Porto Alegre, e elevou para 235 o número de vítimas da tragédia na boate Kiss, de Santa Maria. Ele estava internado no Hospital de Pronto-Socorro (HPS) da capital gaúcha. "Perdemos o Gustavo", disse emocionada Simone Gonçalves, sua cunhada, logo após receber a informação dos médicos.

No incêndio da madrugada de domingo, a mãe de Gustavo, Elaine Marques Gonçalves, também perdeu outro filho: Deivis, de 33 anos, que foi enterrado na segunda-feira. O sepultamento de Gustavo será realizado hoje, também no Cemitério Municipal de Santa Maria.

O corpo de Gustavo seria trasladado por um avião da Força Aérea Brasileira. A partida da Base Aérea de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, a 290 km de sua cidade natal, estava prevista para a 1 hora de hoje.

Elaine recebeu amparo na noite de ontem ao saber da morte do segundo filho. Ela foi levada para casa de voluntários enquanto aguardava pela liberação do corpo. Enquanto isso, os parentes aguardavam no hospital.

Na visita que fez ao HPS na tarde dessa terça-feira, 29, ela estava otimista com uma possível melhora do filho Gustavo. "Dona Elaine está superando a dor (pela perda de Deivis) para recuperar o filho (Gustavo)", disse à tarde Simone, que acompanhou a sogra e o marido Jean em Porto Alegre desde segunda-feira, depois do enterro de Deivis.

Elaine estava, no entanto, apreensiva e buscava por informações sobre o quadro de saúde de Gustavo. Acompanhada pelo filho mais velho, Jean e pela nora, soube que o jovem passou toda internação sedado e que seu estado de saúde era muito delicado. Ele foi transferido para a capital gaúcha no domingo de manhã, logo após a tragédia, com queimaduras graves e intoxicação pulmonar. Gustavo e Deivis tinham uma grande paixão: o Grêmio. Os irmãos eram fanáticos e tinham uma bandeira de 10 metros na qual costumavam se enrolar e torcer pelo clube do coração.