Após tentativa de agressão, reforço na segurança No dia seguinte à tentativa de agressão do advogado de defesa dos Nardonis, Roberto Podval, a segurança no entorno do Fórum de Santana foi reforçada por homens do 9º Batalhão da Força Tática da Polícia Militar. Permanecem no local também os 30 soldados que já haviam sido deslocados para cuidar da segurança do julgamento. A segurança era observada de perto pelo tenente-coronel Ricardo de Souza Ferreira, que já havia prometido coibir manifestações na calçada do Fórum.