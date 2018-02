Após tentar matar mulher e PM, homem é preso em Praia Grande

SÃO PAULO - Após trocar tiros com um policial na manhã desta quarta-feira, 13, em Praia Grande, na Baixada Santista, Wellington Luiz Pereira da Silva foi preso no final da tarde por tentativa de homicídio, confirmou a Polícia Militar (PM).

O sargento da PM tentava separar Wellington, com antecedentes de problemas mentais, em uma briga com a esposa. O sargento estava indo trabalhar e passava pelo cruzamento das ruas Kennedy com Cubatão, no bairro Boqueirão, quando foi chamado por pessoas que presenciaram a mulher sendo enforcada pelo marido.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando tentou separá-los foi ameaçado por Wellington, que disparou quatro tiros e levou dois. Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro de Praia Grande, mas sem ferimentos graves, acabou no Centro de Detenção Provisória.

Na terça-feira, 12, Wellington deixou os dois filhos, de 7 e 11 anos, em bases da Polícia Militar (PM) em São Paulo e não retornou para buscá-los. Em seguida desapareceu e se internou em um hospital psiquiátrico.

Wellington teve alta e com os filhos e a mulher voltou para Praia Grande, após o registro da ocorrência de abandono de incapaz. Foi na volta à Praia Grande, chegando em casa, que começou a enforcar a mulher. O caso foi registrado pela Delegacia da Mulher de Praia Grande, informou a PM e a punição está a cargo da justiça. Wellington cometeu os crimes de dupla Tentativa de homicídio, porte de arma e resistência à prisão. As informações são da PM de Praia Grande.