Após temporal, UnB deve reabrir amanhã

Fechada desde domingo por causa dos estragos provocados pelas chuvas que atingiram a capital, a Universidade de Brasília (UnB) deverá retomar as atividades amanhã. Com sistema de escoamento insuficiente, as águas tomaram salas do Instituto Central de Ciências, derrubaram paredes, arrastaram móveis e danificaram equipamentos - a maior parte sem seguro. Os estragos podem superar R$ 3 milhões. As chuvas não afetaram a infraestrutura do prédio. No campus, só na graduação, estudam 28 mil pessoas.