Após temporal no Rio, criança está desaparecida Moradores do Rio enfrentaram ontem as consequências do temporal que caiu na noite de anteontem, derrubou árvores e alagou ruas. Uma criança está desaparecida. Pela manhã, pelo menos nove bairros da zona norte da capital fluminense e cinco de Niterói estavam sem luz por causa da queda de galhos.