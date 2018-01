Após temporal, CGE diz que não deve chover forte em SP

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informou nesta tarde que não deverá chover forte em São Paulo até o fim desta terça-feira, 16. O temporal que caiu sobre a cidade durante a tarde fez a zona leste ficar em estado de atenção por quase uma hora. Foram registrados seis pontos de alagamento, todos em situação transitável, segundo o CGE. Os trens do Metrô e da CPTM circulam normalmente. O mau tempo obriga os Aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital, e de Guarulhos, na Grande São Paulo, a funcionar com o auxílio de instrumentos. As operações, entretanto, não foram prejudicadas, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Em Congonhas, até as 17 horas, 33 vôos atrasaram mais de 30 minutos, o equivalente a 19,6% dos 168 programados, e 16 foram cancelados (9,5%). Da zero às 17 horas, Guarulhos teve 39 atrasos (26,5%) e 5 cancelamentos (3,4%) em 147 vôos.