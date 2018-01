Após temporal, casa desaba e duas pessoas morrem na capital

Pelo menos duas pessoas morreram após uma casa desabar na zona sul da capital paulista no começo da manhã desta segunda-feira, 6. O deslizamento de terra teria sido causado pela forte chuva que atingiu a região nas tarde e noite deste domingo, deixando o solo encharcado. A casa, localizada próximo à represa Billings, desabou por volta das 4h30. Duas pessoas ficaram feridas.

Entre as vítimas estão uma mulher de 64 anos e um rapaz de 26 anos, segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). As vítimas ainda não foram identificadas.

A primeira vítima a ser retirada após o acidente, um homem de 33 anos, foi encaminhada ao pronto-socorro local. O ferido tinha dores no peito e contusão no membro inferior direito, de acordo com o Cobom. Por volta das 9 horas, uma segunda vítima foi tirada dos escombros com ferimentos, mas não há informações sobre o pronto-socorro para onde ela foi encaminhada.

Os bombeiros continuam no local, na Rua Pontes de Morais, no bairro Pedreira, mas não há informações de outros feridos. Neste momento, equipes de 12 viaturas enviadas ao local trabalham para localizar outras possíveis vítimas.

Texto ampliado às 9h46 para acréscimo de informações.