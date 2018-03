Após temporal, 6 cidades da Região dos Lagos continuavam sem energia ontem Trechos de seis municípios da Região dos Lagos, no norte do Estado do Rio, estavam havia quase 48 horas sem energia, ontem à noite, por causa do temporal que causou alagamentos, derrubou casas e árvores e destruiu parte da rede de distribuição de energia, na última sexta.