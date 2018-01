Após temperaturas recordes, SP tem a tarde mais fria de abril

SÃO PAULO - Após a onda de calor em São Paulo durante o mês de abril, a capital paulista já registra a tarde mais fria do mês, de acordo com a Climatempo. Os termômetros marcaram, pela primeira vez em abril, menos de 30ºC por causa da chegada de uma frente fria.

A temperatura máxima de 26ºC foi registrada na estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) às 15 horas. Os dados oficiais sobre o tempo na capital durante esta terça-feira, no entanto, só são divulgados após as 17 horas pela Climatempo.

No dia anterior, a máxima registrada foi de 31ºC. Apesar de o tempo já ter mudado em São Paulo, os paulistanos podem esperar por mais frio nos próximos dias. A chegada de uma massa de ar polar deve baixar ainda mais a temperatura. "Amanhã, podemos bater recorde de frio em São Paulo", explica Aline Tochio, meteorologista do Climatempo.

A temperatura mínima prevista para esta quarta-feira é de 16ºC na parte da tarde. Também há previsão de precipitação nos próximos dias. "A chuva deve vir forte entre hoje (terça) à noite e amanhã (quarta) de manhã", explica Aline. Para quinta e sexta, a previsão é de garoa na capital paulista.