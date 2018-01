Após tarde chuvosa, São Paulo tem 4 pontos de alagamentos

A chuva que atingiu várias regiões da capital nesta tarde de sábado,21, deixou quatro pontos de alagamentos, todos transitáveis.Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura, as áreas de instabilidade causam ainda pancadas de chuva moderadas na região sul e oeste da cidade, nas demais regiões chove leve.

Dois na Marginal do Pinheiros: o primeiro, na pista expressa, sentido Interlagos, próximo à Ponte Engenheiro Roberto Zuccolo; o segundo, na local, sentido Interlagos, próximo à Ponte do Morumbi. Os outros pontos estão localizados na Avenida Pirajussara, altura do número 100, e na Avenida República do Líbano, no sentido Ibirapuera, próximo à Avenida Antônio J. De Moura Andrade.

No domingo, uma frente fria que avança do sul deixa o clima instável durante o dia. Há previsão de chuva no período da tarde, estendendo-se ao longo da noite.