Após suspeita de coma alcoólico, bebê tem alta

Teve alta ontem o menino de 2 anos internado no domingo na Santa Casa de Sertãozinho, no interior de São Paulo, com suspeita de coma alcoólico - exame do Instituto Médico-Legal vai averiguar o teor alcoólico no sangue. Os avós maternos o buscaram no hospital, após receber a tutela do bebê. Segundo o delegado Plaucio Fernandes, os pais do menino, que negam ter dado bebida a ele, foram detidos em flagrante e seriam ouvidos ontem. Os outros quatro filhos também foram entregues a um avô.