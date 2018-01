Após subir por 19 dias, nível do Cantareira se mantém estável

SÃO PAULO - O volume armazenado de água no Sistema Cantareira continuou estável neste domingo, 14, diante da ausência de chuvas, após uma sequência de 19 dias de altas encerradas no sábado, 13. Segundo relatório divulgado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o manancial opera com 47,7% da capacidade, mesmo valor da véspera. Esse índice considera a reserva profunda como se fosse volume útil do sistema.

Conforme o índice que calcula a reserva profunda como volume negativo, o nível do manancial manteve os 18,4% do dia anterior. Já o terceiro índice repetiu os 36,9% de sábado. Este terceiro índice, que chegou a medir o "volume negativo" no Cantareira, corresponde ao volume armazenado menos o volume estocado no reservatório que só pode ser utilizado com bombeamento, sobre o estocado no reservatório que pode ser utilizado sem bombeamento.

Outros mananciais. Já o sistema Guarapiranga sofreu nova redução no volume armazenado, que caiu de 81,1% para 80,9%. O manancial está desde 28 de janeiro sem registrar aumento no volume armazenado.Também sofreu uma redução o sistema Rio Grande. No sábado, o manancial tinha 86,6% de volume armazenado e neste domingo tem 86,3%.

O sistema Alto Cotia caiu de 100% para 99,8%.Ainda em crise, o Alto Tietê se manteve estável neste domingo em 28,6%. O índice considera o volume morto adicionado no fim de 2014. Assim como o Cantareira, o sistema Rio Claro (81,5%) manteve o mesmo volume armazenado de sábado para domingo.