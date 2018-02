Após ser incendiado, ônibus atinge duas casas em Taboão da Serra

SÃO PAULO - Após ser incendiado por criminosos, um ônibus atingiu o portão de duas casas na Rua Antonio Gonçalves Martins, em Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, na noite desta quinta-feira, 24. De acordo com a Polícia Militar, ninguém ficou ferido.

Era por volta das 23h30 quando sete homens obrigaram motorista, cobrador e passageiros a descerem do ônibus e atearam fogo no veículo. Após o incêndio, o coletivo desceu a rua e atingiu o portão de duas residências da região.Ninguém foi detido e o caso foi registrado na Delegacia Central de Taboão da Serra.

Capital. Em São Paulo, o número de ônibus municipais incendiados em 2014 já ultrapassou o total de ocorrências registradas em todo o ano de 2013. Segundo o balanço da SPTrans, até esta quarta-feira, 24, 66 ônibus foram incendiados este ano na capital. Em 2013, foram 65.

O último caso registrado foi na madrugada desta quinta-feira, no bairro de Jardim São Luís, na zona sul da cidade. Por volta de meia noite, quatro criminosos que chegaram em duas motocicletas obrigaram passageiros, motorista e cobrador a descerem entre a Rua José Joaquim Gonçalves e a Praça Manoel Maiotti e atearam fogo no coletivo. Não houve detidos nem feridos e o caso foi registrado no 47°DP (Capão redondo).

Linhas intermunicipais. Segundo um levantamento da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), 17 ônibus intermunicipais foram incendiados em 2014 nas cidades da Grande São Paulo - quatro deles foram atacados dentro da capital. Apenas na cidade de Guarulhos, foram quatro ataques. O número já ultrapassa os registros da empresa do ano passado: 15 veículos.