Após ser agredido em boate, estudante da USP está na UTI de hospital em Bauru

SÃO PAULO - Um estudante, de 19 anos, da Universidade de São Paulo (USP) foi agredido na madrugada de sexta-feira dentro de uma boate na Avenida Getúlio Vargas, em Bauru, interior de São Paulo. O jovem está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Beneficência Portuguesa da cidade.

Segundo testemunhas, a agressão ocorreu porque o rapaz teria demorado muito no banheiro da boate, por volta das 3h30. Frequentadores da boate reclamaram da demora do rapaz no banheiro, que foi agredido quando deixou o local. A vítima foi levada para o pronto-socorro de Bauru por uma ambulância.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia Seccional de Bauru. Ninguém foi preso e ainda não há informações de quantas pessoas participaram da agressão. A polícia pretende ouvir o estudante quando ele tiver alta hospitalar.