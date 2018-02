Após sequestro, dois morrem em tiroteio Dois homens morreram em uma troca de tiros com a polícia após sequestrarem a família do gerente de uma agência bancária de Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada de ontem. O desfecho foi resultado de uma série de erros do grupo, mas dois acusados conseguiram fugir. As vítimas foram liberadas sem ferimentos. Eles chegaram a invadir uma residência achando que era a casa do bancário. Quando entraram no local certo, um vizinho percebeu a movimentação e alertou a polícia.