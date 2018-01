Após seis horas, Marginais saem do Estado de Alerta

As Marginais do Tietê e do Pinheiros saíram do Estado de Alerta, após cerca de seis horas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura (CGE). As vias ficaram nessa situação das 13h20 até às 18h40 desta terça-feira, 8. Há, agora na cidade, 64 pontos de alagamento, 10 intransitáveis.

Marginal do Tietê ficou tomada pela água na altura da Rod. Bandeirantes. Foto: Ernesto Rodrigues/AE

Segundo o CGE, as áreas de chuva forte que atingiram a capital ao longo do dia perderam intensidade nas últimas horas. Para as próximas horas a previsão é de chuva forte.

O Estado de Alerta é decretado quando há alagamentos que provocam o transbordamento de rios e córregos. Já o Estado de Atenção é um nível anterior ao de Alerta, e é decretado quando há incidência de forte chuva que pode gerar alagamentos. A CGE informou que a cidade está em Estado de Atenção desde às 8h05 desta terça-feira.

No final da tarde, a Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), após inundação de parte das suas instalações, cortou preventivamente a energia elétrica no fim desta tarde.

Setor de frutas do Ceagesp/Ceasa. Foto: Ernesto Rogrigues/AE

Pontos de alagamento

Norte

Avenida Antônio Munhoz Bonilha, até a Avenida Nossa Senhora do Ó.

Rua Bartolomeu do Canto, próximo à Avenida Nossa Senhora do Ó.

Avenida Cruzeiro do Sul, próximo à Rua Vidal de Negreiros.

Oeste

Avenida Educador Paulo Freire, próximo à Ponte Aricanduva.

Sudeste

Rua Silveira da Mota, próxima a Rua Justo Azambuja.

Avenida Doutor Francisco Mesquita, próximo ao Viaduto Grande São Paulo.

Centro

Avenida 23 de Maio, próximo ao Viaduto Doutor Eusébio Stevaux.

Avenida 23 de Maio, próximo ao Viaduto General Euclides de Figueiredo.

Rua Jaguaribe.

Leste

Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello - próximo ao Viaduto Grande São Paulo.