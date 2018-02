Após roubo em casa, vendedor quer ir para apartamento Ainda abalado com o assalto que sofreu há três meses, o vendedor C., de 56 anos, está à procura de um apartamento para se sentir mais seguro. "Você fica com a impressão de que vai ser assaltado de novo", disse o vendedor, que mora em uma rua vizinha do Estádio do Morumbi há três anos. C. e a mulher estavam saindo de casa, na noite de 14 de julho, quando o carro do casal foi bloqueado por um Passat assim que o portão automático da garagem começou a abrir.