Após roubo, bandidos abandonam carro com R$ 150 mil em SP

SÃO PAULO - Um empresário de 24 anos conseguiu recuperar uma caminhonete Toyota Hilux, modelo 2012, e R$ 150 mil em dinheiro que haviam sido roubados por assaltantes no Ipiranga, zona sul de São Paulo, na noite de quinta-feira, 19. O automóvel foi encontrado na madrugada desta sexta-feira pela PM. A polícia acredita que os ladrões não tenham percebido que a quantia estava no banco de trás da caminhonete, em uma mochila.

A assalto ocorreu por volta das 21h, na Avenida Vergueiro com a Praça Aberlado Barbosa. Três homens armados desembarcaram de um veículo a pé e abordaram o motorista, que estava acompanhado por duas pessoas.

O motorista diz que só passou pelo local por indicação do GPS. Após o registro da ocorrência no 16º DP (Vila Clementino), PMs que faziam patrulha na região do Sacomã, zona sul, encontram o veículo por volta das 3h estacionado na Rua Max Berg, na Vila Vermelha, em Heliópolis.

Como o veículo estava trancado, os policiais chamaram o empresário, dono de um rede de lojas. A janela foi arrombada e eles encontraram o dinheiro dentro da caminhonete. À polícia, o empresário disse que usaria os valores para adquirir um novo ponto comercial. Ele apresentou documentos da sua empresa para demonstrar a origem lícita do dinheiro. Após isso, a polícia liberou o veículo e o dinheiro para a vítima. Nenhum suspeito do roubo havia sido identificado até a tarde desta sexta.