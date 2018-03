Após Roosevelt, movimento quer ocupar vale Seis meses depois de ocupar a Praça Roosevelt, na região central, e transformá-la em palco para algumas festas-protesto, o movimento #ExisteAmorEmSP pretende agora levar a discussão para o Vale do Anhangabaú. O grupo está organizando no dia 4 de maio um evento no local, batizado de Anhangabaú da FelizCidade.