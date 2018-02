Após reunião, terminais municipais de SP retomam atividade

SÃO PAULO - A reunião entre o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de São Paulo e a São Paulo Transportes (SPTrans) terminou por volta das 17h30 desta quinta-feira, 14. De acordo com o diretor executivo do sindicato, José Ilton Pereira, as atividades nos terminais de ônibus, que ficaram suspensas durante o dia, devem ser retomadas aos poucos.

Durante a reunião, foi decidido que a SPTrans suspenderá a fiscalização nos ônibus, que é feita por agentes à paisana nas linhas municipais.

Segundo a SPTrans, os terminais municipais de ônibus Santana, Lapa, Vila Nova Cachoeirinha e Casa Verde retomaram as atividades por volta das 18h. Apenas o Terminal Pirituba ainda não voltou a funcionar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na manhã de hoje, houve um atrito entre um desses agentes e um motorista no Terminal Vila Nova Cachoeirinha, que terminou na delegacia. Segundo Pereira, o agente pediu para que o motorista, que voltava para casa após o fim de seu expediente, apresentasse sua identificação. O motorista tinha entrado pelos fundos do ônibus, pois os funcionários das linhas não pagam pelo transporte. O conflito começou após o agente duvidar da validade da identificação.

O caso foi registrado no 28.º Distrito Policial, da Freguesia do Ó, e será apurado pela SPTrans. De acordo com a empresa, só o Terminal Santana havia voltado a funcionar por volta das 17h30. Os terminais Nova Cachoeirinha, Lapa, Casa Verde e Pirituba permaneciam fechados.