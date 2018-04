Após remoção, governo anuncia 5 mil moradias em São José dos Campos

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin anunciou nesta quinta-feira, 26, a construção de cinco mil moradias em São José dos Campos, no interior de São Paulo, onde uma reintegração retirou diversas famílias de um terreno ocupado irregularmente. O anúncio foi feito no Palácio dos Bandeirantes, após assinatura do convênio que autoriza o repasse do aluguel social para auxiliar os ex-moradores do espaço.

As unidades habitacionais são uma parceria entre os Governos Federal (Programa Minha Casa, Minha Vida), Estadual (CDHU e Casa Paulista) e Municipal. A Prefeitura de São José dos Campos já disponibilizou terrenos para a construção imediata de 1,1 mil moradias populares.

A previsão de entrega é de 18 meses. As demais unidades, que serão viabilizadas nos próximos anos, ainda dependem de definição de áreas. As moradias serão destinadas às famílias com renda de até três salários mínimos, que não tenham imóvel e atendam aos critérios dos programas sociais de habitação.

Aluguel social. O auxílio aluguel para as famílias será de até R$ 500. A duração do benefício será de seis meses, podendo ser prorrogada até as famílias receberem o atendimento habitacional por definitivo.