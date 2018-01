Após reformas, o público vem

No caso do Cacilda, bons frutos vêm sendo colhidos - em forma de público e aplausos. Antes da reforma, ocorrida entre 2008 e 2009, a média mensal de espectadores que frequentavam o espaço era de 627 pessoas. Hoje são quase 1,2 mil pessoas por mês (na foto, um dos espetáculos ocorridos recentemente).

É claro que o público não aumenta só porque o teatro ficou mais bonito e agradável. Com as instalações tinindo, as casas teatrais tendem a incrementar a programação - até porque a estrutura permite uma melhoria de atividades.

Biblioteca. Inaugurado anteontem, o Teatro Zanoni Ferrite fica dentro da Biblioteca Municipal Paulo Setúbal. Com um investimento de R$ 1,1 milhão, a biblioteca foi repaginada e o velho auditório transformado nesse teatro, com capacidade para 210 espectadores.

INTERROGAÇÕES

Quantos paulistanos jogam a Copa do Mundo deste ano?

Júlio Baptista é o único paulistano a vestir a amarelinha. Também nascido em São Paulo, Tanaka defende as cores do Japão. Outras cidades paulistas estão representadas na competição: Jundiaí (Doni e Grafite), Campinas (Luis Fabiano), São Vicente (Robinho), Iracemápolis (Elano) e Amparo (Luisão). Cacau, da seleção alemã, nasceu em Santo André; Deco, de Portugal, em São Bernardo.

E na F-1, quantos pilotos são nascidos na capital paulista?

Os quatro brasileiros: Barrichello, Massa, Bruno Senna e Di Grassi.