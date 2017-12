Após recorde do ano, lentidão cai em SP

SÃO PAULO- Após registrar 221 quilômetros de lentidão, o pior índice do ano, o trânsito melhorou. Às 22 horas desta sexta-feira, 8, véspera de feriado, a capital paulista tinha apenas nove km de lentidão.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o índice representa 1% dos 868 km monitorados. No mesmo horário, o pior trecho ainda estava na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton, onde o congestionamento era de 4,5 km, entre as pontes Cruzeiro do Sul e Tatuapé.