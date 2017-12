Após recesso, Câmara corre para votar multa contra desperdício de água

SÃO PAULO - Acaba nesta terça-feira, 3, às 15 horas, o recesso parlamentar na Câmara Municipal de São Paulo. A primeira sessão plenária do ano deve ser marcada pela pressa dos vereadores em discutir, votar e aprovar o projeto de lei que autorize o prefeito Fernando Haddad (PT) a aplicar multa contra o desperdício de água na cidade.

A medida é uma sugestão do governador Geraldo Alckmin (PSDB), que chegou a encaminhar minuta de lei às cidades do Estado atingidas pela seca. A ideia é punir moradores da capital flagrados lavando a calçada ou o carro com água da Sabesp.

Na semana passada, vereadores que integram a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada para investigar o contrato que o Município mantém com a Sabesp já apresentaram um modelo de lei, que pode começar a ser discutido ainda nesta semana. De acordo com o projeto, a multa inicial seria de R$ 1 mil, podendo dobrar de valor em caso de reincidência. Defendido por representantes de PSDB, PHS, PMDB, PROS, PT, PV, PTB e PSD, o texto sugerido pelos vereadores é mais rigoroso que o modelo proposto pelo Estado. Nele, a multa só seria aplicada após uma advertência formal e custaria inicialmente R$ 250 - o valor só chegaria a R$ 1.000 na quinta reincidência.

Para o líder do governo Haddad na Casa, Arselino Tatto (PT), a importância do tema merece toda a atenção do Legislativo municipal. “Devemos fazer alguma coisa a respeito. A Câmara pode autorizar o Executivo a aplicar a multa. Vamos iniciar essa discussão já nesta terça”, disse. O assunto é consenso também entre representantes da oposição. Líder do PSDB, Andrea Matarazzo diz que, se houver interesse político, a lei sai em 15 dias. “Se o objetivo for ajudar no enfrentamento da crise e não politizar o tema, dá para sair rápido.”

Redução de consumo. A Câmara quer reduzir o consumo de água em 30% a partir desta terça. O presidente da Casa, vereador Antonio Donato (PT), decidiu proibir práticas de limpeza que gastem uma grande quantidade de água, como, por exemplo, a lavagem de escadas e pisos dos 13 andares da Câmara. As pias e torneiras também estão em manutenção em todos os andares da Casa para regular a pressão e diminuir a vazão de água .