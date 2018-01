Após queixas e multas, campanha alerta sobre lei do farol em SP

SÃO PAULO - Após queixas contra a falta de sinalização e um alto número de veículos multados, a Agência de Transportes de São Paulo (Artesp) anunciou nesta quarta-feira, 10, uma campanha para alertar os motoristas sobre a lei do farol baixo, que obriga o uso do equipamento nas estradas durante o dia. A lei entrou em vigor no dia 8 de julho.

Segundo a Artesp, as 20 concessionárias que operam rodovias paulistas, como os sistemas Anchieta-Imigrantes e Anhanguera-Bandeirantes, vão instalar 144 faixas nas vias e distribuir 700 mil adesivos nos pedágios alertando sobre o uso do farol, inclusive nos trechos urbanos. “As faixas de lona serão instaladas em locais estratégicos, em trechos próximos de grandes cidades”, diz a Artesp.

Há duas semanas, o Estado apontou falhas na sinalização da nova lei, que prevê multa de R$ 85,13 e perda de 4 pontos nas carteira de habilitação. No primeiro mês, foram aplicadas mais de 17,6 mil multas nas rodovias estaduais paulistas. Desde julho, os avisos são feitos nos painéis eletrônicos instalados nas vias.