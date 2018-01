Após queda, nível de água do Sistema Cantareira volta a subir

SÃO PAULO - Após queda na segunda-feira, 27, o Sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de 5,2 milhões de pessoas teve um aumento de 0,3 ponto porcentual nesta terça-feira, 27, segundo o relatório diário divulgado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O reservatório está em 15,9% da capacidade contra 15,6% no dia anterior. O dado divulgado pela estatal considera as duas cotas do volume morto que estão sendo utilizadas. Tirando a "reserva técnica", o Cantareira está com o nível negativo: - 13,4%.

O Sistema Alto Tietê, também em crise, responsável por fornecer água para as cidades do Alto Tietê, na Grande São Paulo, e na zona leste da capital, teve um aumento mais tímido de apenas 0,1 ponto porcentual, passando de 13,8% para 13,9% nesta terça-feira.

Outros mananciais. O Guarapiranga, atual responsável por abastecer o maior número de clientes da Sabesp (5,8 milhões), voltou ficou estável em 76,7% da capacidade. Na segunda-feira, 26, a represa teve aumento de 0,5 ponto porcentual a mais do que no dia anterior, quando registrava 76,2%.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Sistema Rio Grande aumentou em 0,1 ponto porcentual o volume de água represada e passou de 86,5% para 86,6%. Já o Alto Cotia ficou estável com 58,3% da capacidade. O Rio Claro teve incremento de 0,1 ponto porcentual. O sistema opera com 54,7%.