Após queda de postes, avenida na zona sul paulitana continua interditada

SÃO PAULO - Parte da Estrada do Campo Limpo, zona Sul de São Paulo, continuava interditada no início da tarde desta quinta-feira, 28. No fim da madrugada, um motorista bateu em um poste, que caiu e derrubou outro que estava ao lado. Segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 12 horas o sentido bairro da via ainda se encontrava bloqueada para a remoção dos postes.

Aparentemente embriagado, o motorista de um Zafira cinza perdeu o controle do veículo num trecho de curva, invadiu a calçada e atingiu um poste. Os dois ocupantes do Meriva sofreram apenas escoriações.

A Eletropaulo informou que o corte de energia afeta apenas o local do acidente. Não há informações sobre o número de pessoas afetadas pela queda da rede elétrica. Logo após o acidente, o bairro Jardim Umarizal ficou sem luz. No trecho bloqueado também há uma rede de trólebus.

Atualizado às 12h15