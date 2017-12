Cantareira fica estável, mas Guarapiranga registra nova queda

SÃO PAULO - Após registrar queda, o Sistema Cantareira, principal manancial de São Paulo, manteve o volume armazenado de água nesta quinta-feira, 2, de acordo com boletim da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Já o Guarapiranga, atual responsável por abastecer a maior quantidade de pessoas na capital e Grande São Paulo (5,8 milhões), sofreu nova queda.

O Cantareira, que atende 5,2 milhões de pessoas, está com 19,8% da capacidade, mesmo índice do dia anterior. O número já considera duas cotas de volume morto, de 182,5 bilhões de litros de água e de 105 bilhões de litros, acrescentadas no ano passado. Sobre a região, a pluviometria do dia foi de apenas 1,2 milímetro.

Considerando o índice negativo do sistema, que passou a ser divulgado pela Sabesp após determinação da Justiça, o Cantareira sofreu queda de 0,1 ponto porcentual e opera com - 9,5% da capacidade. Já de acordo com o terceiro porcentual, que leva em consideração o volume armazenado dividido pelo volume útil somado às duas cotas de reserva técnica, o manancial se manteve em 15,3%.

Outros mananciais. Em queda há mais de um mês, o Sistema Guarapiranga voltou a perder volume de água represada: 0,2 ponto porcentual. O manancial opera com 74,7%, ante 74,9% no dia anterior. Não choveu na região nas últimas 24 horas. Outros dois reservatórios também tiveram baixa, e apenas o Rio Claro aumentou o nível de água.

Após registrar pluviometria de 4,5 milímetros, o Alto Tietê se manteve estável em 20,5%. O índice leva em conta uma cota de volume morto, com 39,4 bilhões de litros de água, adicionada em dezembro.

Os Sistemas Alto Cotia e Rio Grande sofreram queda de 0,2 e 0,1 ponto porcentual e operam com 63,2% e 91,6%, respectivamente. Já o Rio Claro subiu 0,1 ponto e está com 71,9% da capacidade.