Após quatro dias estável, nível do Cantareira volta a cair

SÃO PAULO - Após quatro dias de estabilidade, o Cantareira voltou a cair, de acordo com dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) divulgados neste sábado, 19. Todos os outros mananciais do Estado monitorados pela empresa também registraram queda no volume de água armazenada de sexta, 18, para sábado.

Responsáveis por atender 5,2 milhões de pessoas, os reservatórios do Cantareira operaram, neste sábado, com 16,4% da capacidade, 0,1 ponto porcentual abaixo da sexta-feira. O índice considera as duas cotas de volume morto adicionadas no ano passado.

Já o índice negativo do sistema e o terceiro índice, que leva em conta o volume armazenado dividido pelo volume total, ficaram estáveis em -12,8% e 12,7%, respectivamente. Segundo dados da Sabesp divulgados neste sábado, não choveu na região do Cantareira nas últimas 24 horas.

Apesar disso, o manancial já superou as expectativas de precipitação para o sétimo mês do ano. De 1º a 19 de setembro, a pluviometria acumulada é de 108,9 milímetros, maior do que a média história do mês, de 86,6 milímetros.

Outros mananciais.O Sistema Alto Cotia, por sua vez, opera com 60,6% da capacidade neste sábado, 0,2 ponto porcentual abaixo do de sexta-feira. Já no Rio Claro, o nível caiu de 59,4% a 58,9%. O Rio Grande registrou queda de 0,4 ponto porcentual, passando a operar com 87,5% da capacidade.

No Guarapiranga, o volume de água armazenada recuou de 78,5% para 78,3%, enquanto no Alto Tietê o nível diminuiu de 16% para 15,9%. Em todos eles também não choveu nas últimas 24 horas.