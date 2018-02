Após quase 40 horas incêndio ainda atinge empresa em Jandira (SP)

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um total de 15 equipes dos Bombeiros ainda trabalha numa empresa especializada em gestão de informações localizada às margens da Rodovia Castello Branco, no quilômetro 32, em Jandira, na Grande SP, no bairro do Distrito Industrial.

Pelo menos 15.000 m² da empresa, que guardava documentos de outras empresas, foram destruídos pelo fogo, que teve início às 16 horas de segunda-feira, 4.

As chamas foram confinadas após três horas de trabalho, mas, em razão do tipo de material que era estocado no local, equipes de Cotia, Barueri e de São Paulo ainda realizam o trabalho de combate às chamas.

Não houve feridos. Os cerca de 200 funcionários conseguiram sair da empresa antes do fogo se alastrar. Não se sabe ainda o que iniciou o fogo.

Favela

Três barracos foram destruídos, na madrugada desta quarta-feira, 6, numa favela localizada na rua Jundiaí, no bairro Vila Nova, em Pirapora do Bom Jesus, região oeste da Grande São Paulo. Duas equipes foram para o local e, segundo elas, ninguém ficou ferido. A causa do incêndio ainda não foi informada pelos bombeiros.