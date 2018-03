Após quase 3 dias, luz é restabelecida em bairro de Mauá

SÃO PAULO - A energia elétrica foi totalmente restabelecida nesta sexta-feira, 21, no bairro Jardim Zaíra 2, em Mauá, na Grande São Paulo. Os moradores do bairro ficaram sem luz após um temporal atingir o município na terça-feira, 18. As primeiras reclamações de falta de energia foram feitas à Eletropaulo no mesmo dia, por volta das 18h30.

Por volta das 11h30 de hoje, a Eletropaulo disse que uma área específica do bairro permanecia sem energia elétrica. A empresa afirmou que não tinha permissão da Defesa Civil para iniciar os trabalhos de reparo no local. Procurada, a Prefeitura de Mauá informou que nenhuma área estava inacessível e que os técnicos da Eletropaulo podiam trabalhar para restabelecer o serviço. Uma hora depois, a Eletropaulo confirmou que o serviço já havia sido normalizado.

No dia 18, o prefeito de Mauá, Oswaldo Dias, decretou situação de emergência nas áreas da cidade atingidas por escorregamentos, deslizamentos, inundações ou alagamentos. Na quarta-feira, moradores do bairro protestaram contra a situação. Eles atearam fogo em móveis velhos, madeira e pneus.

Água. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou que o fornecimento de água foi normalizado ontem na cidade. A empresa de Saneamento Básico do Município de Mauá (Sama) informou que nos os bairros mais altos continuam sem água. A previsão é de que até as 16 horas o abastecimento esteja normalizado em toda cidade.