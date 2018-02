Após protesto, show de Teló é cancelado no RN

A prefeitura de São Gonçalo do Amarante (RN) cancelou a apresentação do cantor Michel Teló no São Gonçalo Junino, que acontece no dia 13. A decisão é fruto da manifestação "Acorda, São Gonçalo", que se posicionou contra a apresentação do cantor. O prefeito Cláudio Pinho (PSB), que havia alegado que o cachê de Teló seria pago pelo Ministério da Cultura, anunciou o cancelamento da exibição porque a verba de R$ 150 mil não havia chegado.