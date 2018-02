Após problemas, Metrô terá operação especial no carnaval

SÃO PAULO - O Metrô de São Paulo terá um esquema especial de funcionamento durante o carnaval para desafogar as linhas que devem receber o maior número de foliões. Além de trens reservas em todas as linhas, também haverá reforço de 30% em todo o quadro operativo, que ficará concentrado nas estações onde está prevista demanda maior que o usual.

De acordo com o Metrô, terão o reforço de funcionários as estações próximas a locais de desfile e concentração de blocos, como a Luz, Consolação, República, Anhangabaú, São Bento, Paraíso, São Joaquim, Vergueiro, Barra Funda, Portuguesa/Tiete e Vila Matilde.

No sábado, 3, e domingo, 4, quando a cidade teve blocos de pré-carnaval, a Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos informou que o botão de emergência dos trens foram acionados 39 vezes, o que fez com que as linhas fossem desenergizadas 15 vezes no período. Também houve registro de passageiros sentados na plataforma com as pernas voltadas para a via.

Os problemas causados por esses foliões fez com que as operações parciais nas linhas somassem 2h44.

O Metrô recomenda aos usuários a seguirem as orientações dos funcionários e para não formarem aglomerações nas plataformas e mezaninos das estações. Também recomenda a compra antecipada das passagens para evitar filas.

Também orienta aos usuários que denunciem se presenciarem atos de vandalismo, pelos serviços SMS-Denúncia (pelo telefone 97333-2252) ou pelo aplicativo Metrô Conecta.

Pós-carnaval. Na quarta-feira, 14, as estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 4-Amarela terão a abertura antecipada para as 4h. A medida tem o objetivo de atender os usuários que chegarem à capital pelos terminais rodoviários Tietê e Jabaquara (integrados à linha 1-Azul) e Barra Funda (integrado à linha 4-Vermelha).