Rafael Lima (foto), de 27 anos, confessou ontem ter matado a ex-mulher Íris de Freitas, de 21, em um "ato de fúria", no dia 6. Ele teria flagrado Íris com outro homem em casa, na Rocinha. Lima deixou o corpo em uma mala dois dias depois. O acusado foi preso na terça-feira, em Vitória do Santo Antão (PE), após seu pai entregá-lo, e vai responder por homicídio triplamente qualificado.