Após primeiro dia de sol no ano, pode voltar a chover em SP

A manhã desta terça-feira, 9, terá mais uma vez o predomínio de sol, o que favorecerá a elevação das temperaturas que poderão novamente ultrapassar os 30ºC.

Segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), entre a tarde e a noite são esperadas pancadas de chuva e trovoadas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No decorrer da semana, o tempo não muda muito e segue com condições bem típicas de verão, com sol e calor com pancadas de chuva no final das tardes.

As mínimas deverão ficar em torno dos 22ºC e as máximas chegam aos 32ºC. Nos próximos dias as áreas de instabilidade gradativamente ganham força e aos poucos retornam as condições de temporais para a Grande São Paulo.