Após polêmica, chefe da PM critica imprensa

O discurso foi feito após a polêmica compra do veículo para uso pessoal. Além do Captiva, Camilo adquiriu 61 Vectras para serem usados pelos coronéis da corporação. Em Sorocaba, ele ainda acrescentou que a polícia "atua o tempo todo", mas só aparece o lado ruim.

Apesar de autorizado pelo governo ontem a usar o carro, o coronel deixou o Captiva em São Paulo e viajou para Sorocaba de Vectra. Ontem, voltou a defender o uso do veículo. "É um carro operacional, vou para todo lugar do Estado com ele. Gosto de estar presente, ao lado da tropa."