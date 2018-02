Após PM ser baleado, UPP reforça vigilância Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) reforçaram ontem o efetivo da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no Morro da Coroa, no Catumbi, zona norte do Rio, depois que pela primeira vez um policial foi gravemente ferido em confronto com traficantes em uma favela pacificada - na noite de sábado. Além da perna direita amputada, o soldado Alexsander de Oliveira sofreu fraturas expostas no pé e no braço esquerdos ao ser atingido pela explosão de uma granada.