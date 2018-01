Após pico na quarta-feira, trânsito de São Paulo volta à média

Os motoristas encontravam trânsito carregado na zona oeste de São Paulo, por volta das 8 horas desta quinta-feira, 5. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã A região acumulava 17 quilômetros do total de 45 quilômetros de congestionamentos registrados às 7h55 pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Acidentes Duas pessoas ficaram feridas na Avenida do Estado, após um atropelamento de um pedestre causado por um motociclista, na pista sentido Bairro, complicando o tráfego na região. Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, entre Pontes Castelo Branco e Atílio Fontana, com 2.900 metros; - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré, com 2.780 metros; - Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, entre Rua Antonio e Avenida Alcantara Machado, com 2.650 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré Zona Oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Avenida Brasil e Túnel Maria Carolina - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Rua Antonio e Avenida Alcantara Machado - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Ponte Eusébio Matoso e Rua Alvarenga Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa, entre Pontes Castelo Branco e Atílio Fontana - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Praça da Bandeira e Avenida dos Bandeirantes Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Ruas Wandenkolk e Brasil - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, entre Avenida Mercúrio e Rua João Teodoro - Avenida Paulista: sentido Consolação, entre Rua Bela Cintra Avenida Brigadeiro Luis Antonio