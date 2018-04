Após piada, Habib's vai exaltar Portugal O Habib's e o Ministério Público Estadual firmaram um acordo no qual a rede de restaurantes se compromete a doar uma van, no valor de R$ 50 mil, para a Comunidade Portuguesa de São Paulo, além de veicular anúncios exaltando a comunidade e a cultura portuguesa no Brasil. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é resultado de um inquérito civil instaurado no ano passado para apurar eventual discriminação à comunidade com a campanha publicitária: "O bolinho é português, o preço é uma piada".