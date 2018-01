Após perseguição, bando é detido com viatura falsa da PF

Com uniformes e uma viatura falsa da Polícia Federal, um grupo de 12 homens trocou tiros com a Polícia Militar durante uma perseguição que se estendeu por várias ruas da capital paulista na tarde desta quarta-feira, 25, e terminou com a prisão deles. Pelo menos dois dos suspeitos já foram reconhecidos pelas vítimas dos roubos. De acordo com a PM, a ação começou no Parque Dom Pedro, região central da cidade, e só acabou na Radial Leste, na Mooca, zona leste da capital. Primeiro, o bando tentou assaltar um empresário e acabou surpreendido pelos seguranças, que acionaram a polícia, dando início à perseguição. Policiais de ao menos três batalhões participaram da perseguição, com viaturas e helicópteros. Na fuga, os suspeitos roubaram pelo menos outros três carros e trocaram tiros com os PMs, até serem detidos. Um dos assaltos ocorreu na Rua Major Basílio. Ninguém ficou ferido. Com eles, os policiais apreenderam três fuzis, duas pistolas automáticas e um colete à prova de balas com características da PF. O caso deve ser encaminhado ao 8º Distrito Policial.