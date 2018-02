Após pedir informação sobre caminho, turista de SP é morto por garota de 15 anos Uma adolescente de 15 anos matou o turista Rafael Abbatipietro Nunes Rosa, mecânico de 29 anos, às 21h30 de domingo após tentativa de assalto na Praia Grande. Nunes dirigia um Captiva na Avenida Roberto de Almeida Vinhas e aproveitou que estava parado no trânsito para perguntar a um rapaz na calçada se havia outro caminho para a capital. O rapaz disse que não e segundos depois abordou o motorista, desta vez com a menina e outro comparsa. A garota exigiu que Nunes entregasse a corrente de ouro e o relógio que usava. Ele tentou negociar e acabou baleado por ela no peito.